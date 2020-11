Calciomercato Juventus – Locatelli, pronta una super offerta

Ultime Mercato Juve: Locatelli nel mirino, ecco il piano

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il momento storico è difficile per tutti e il calcio non fa eccezione. Fare mercato non è semplice e le società devono provare a riuscirci con idee e possibilità. Il Milan, per esempio, ha concluso l’ultima sessione addirittura in positivo, ma il bilancio è comunque in rosso. La Juventus ha fatto un mercato di prestiti con riscatto, cosa che sarà sicuramente riproposta in futuro. A questo potrebbero aggiungersi le ipotesi degli scambi.

Il che sarebbe semplice da fare soprattutto con club amici, come può essere il Sassuolo per i bianconeri. Con le giuste contropartite si può abbassare sensibilmente la parte cash. Un’idea che Fabio Paratici vorrebbe mettere in pratica per arrivare, magari già a gennaio, a Manuel Locatelli, ex rossonero e suo vecchio pallino. La richiesta è di 40 milioni, ma potrebbe scendere al massimo a 30 milioni.

Una somma che, aggiunta a due giovanissimi gioiellini come Elia Petrelli e Manolo Portanova (classe 2001 e 2000) potrebbe portare il club emiliano-romagnolo quanto meno a pensarci. Il secondo ha già esordito in Serie A contro il Crotone. Così Petrelli potrebbe andar via a titolo definitivo, mentre Portanova in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Idee suggestive, il Sassuolo è sempre pronto e attento ad accogliere giovani. La Juve sogna Locatelli, gennaio può essere il mese giusto.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>