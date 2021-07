Calciomercato Juventus – Le ultime news su Locatelli e Cristiano Ronaldo

La Juventus è attiva sul calciomercato estivo: prevede di prendere Manuel Locatelli dal Sassuolo. Quale futuro invece per Cristiano Ronaldo?

La Juventus , affidata nuovamente alla guida tecnica di Massimiliano Allegri , è attiva sul calciomercato estivo. Stamattina il nuovo amministratore delegato bianconero, Maurizio Arrivabene , ed il direttore generale Federico Cherubini hanno raggiunto in Toscana l'allenatore bianconero per un vertice di mercato. Ne ha parlato questa mattina 'calciomercato.com'.

Il primo nome sulla lista di calciomercato della Juventus è quello di Manuel Locatelli , classe 1998 , cresciuto nel settore giovanile del Milan ed attualmente punto di forza del Sassuolo . Il calciatore, messosi in luce agli Europei con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini , è valutato 40 milioni di euro dal club neroverde.

Locatelli vuole andare alla Juventus e ciò agevolerà i bianconeri nell'operazione rispetto ad Arsenal, che pure ha presentato una maxi-offerta al Sassuolo, e Borussia Dortmund. Bisognerà, però, trovare la formula giusta per concludere l'affare: i bianconeri non vorrebbero sobbarcarsi un acquisto a titolo definitivo in questo momento. Possibile, dunque, la strada del prestito con obbligo di riscatto.