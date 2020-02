Calciomercato Juventus – Lavori in corso per il rinnovo di Dybala: c’è distanza

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbero iniziati i discorsi tra la Juventus e gli agenti di Paulo Dybala per il rinnovo di contratto. L’argentino, che adesso percepisce 7 milioni di euro a stagione, vorrebbe uno stipendio da top player, pari a 12 milioni. Una cifra che, al momento, la Juventus non si è detta disposta a concedere. La prima offerta bianconera è di 9 milioni, per questo motivo si continuerà a trattare.

