Calciomercato Juventus – Khedira, si tratta la risoluzione del contratto

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, tra la Juventus e Sami Khedira sarebbero partiti i negoziati per una risoluzione anticipata del contratto. Il motivo è semplice: il tedesco guadagna 6 milioni di euro netti, un ingaggio che i bianconeri non vogliono più accollarsi, soprattutto date le sue condizioni fisiche precarie da qualche anno. Khedira ha convinto prima Massimiliano Allegri, poi Maurizio Sarri, ma adesso la situazione non è più gestibile e sarà risolta, presumibilmente, in tempi brevi.

