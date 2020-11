Calciomercato Juventus – Isco, ora il Milan è in vantaggio

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Dopo tanti mesi di tira e molla, sembra arrivata la rottura definitiva tra il Real Madrid di Zinedine Zidane e Isco. Lo spagnolo non rientra nei piani dell’allenatore francese e quindi è pronto a cambiare aria, questa volta davvero. Il club madrileno è pronto ad ascoltare offerte e in caso di proposte interessanti non si opporrà più alla partenza, come avvenuto in passato. Già a gennaio sarà addio, con Isco che punta l’Europeo della prossima estate. Gli estimatori non mancano, con club di tutta Europa pronti a contenderselo. In Italia, piace da tempo alla Juventus, che lo segue e ci ha provato più volte. In più Andrea Pirlo è un suo grande estimatore. Attenzione, però, al Milan.

I rossoneri sono alle prese con il rinnovo di Hakan Calhanoglu e il turco classe 1994 sembra destinato all’addio. Proprio la Juventus è tra i club interessati ad aggiudicarselo. Così, il Milan potrebbe sfruttare la cosa per inserirsi su Isco. Il classe 1992 ormai è valutato “solo” 30 milioni. Un investimento che può essere fatto per uno come lui. Ad aiutare il Milan, inoltre, ci sarebbe il Decreto Crescita, che consentirebbe ai rossoneri di offrire lo stesso ingaggio che percepisce ora a Madrid.

