Calciomercato Juventus – Icardi vuole la cessione, bianconeri vigili

Icardi ha chiesto la cessione al PSG e diventa ovviamente un obiettivo di calciomercato della Juventus. Ecco tutte le ultime notizie.

Il calciomercato, nonostante la Juventus si stia giocando ancora tantissimo in campionato, è già caldissimo. Manca poco all'apertura della sessione e i top club iniziano già a preparare la prossima stagione. Ovviamente la Juve, dopo una stagione comunque negativa vorrà rinforzarsi molto ed è pronta a cogliere tutte le possibilità che ci saranno. Di certo, dovrà rinforzarsi in attacco. Uno tra i giocatori attualmente in rosa lascerà e sarà sostituito da un grande acquisto. Che potrebbe essere Mauro Icardi , vecchio pallino della squadra bianconera e ora davvero alla portata.

Sembra infatti che l'attaccante argentino classe 1993 abbia chiesto la cessione al Paris Saint-Germain e anche il club è pronto a dirgli addio. Il prezzo è stato fissato in 55 milioni, ma nel caso in cui Icardi fosse ceduto in Italia, 15 dovrebbero essere versati nelle casse interiste. Ovviamente la Juve non è l'unico club interessato ed è probabile che il PSG preferisca cederlo all'estero, proprio per evitare di perdere 15 milioni. Su di lui però c'è anche il Milan, così come la Roma. Ancora presto per dire dove andrà, ma di certo Icardi infiammerà il mercato. Leggi tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di Pioli >>>