Calciomercato Juventus – Higuain e Khedira in uscita: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina, la Juventus inizia a muovere i fili del proprio mercato. Non solo in entrata, si pensa anche agli esuberi: in tal senso, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i bianconeri stanno lavorando alle risoluzioni contrattuali di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Situazione diversa però quella dei due giocatori, perché se Khedira è ormai vuoi gioco da dicembre, Higuain è ancora integro fisicamente. Una differenza sostanziale che peserà sulla buonuscita da garantire ad entrambi.

