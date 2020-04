Calciomercato Juventus – Higuain addio vicino, tanti sogni e un nome nuovo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, non ci sarebbero molti dubbi sul futuro di Gonzalo Higuain che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere lontano dalla Juventus. Fabio Paratici sarebbe già a lavoro per cercare di sostituire il ‘Pipita’ e in tal senso molti nomi sono stati accostati ai bianconeri. A partire dal sogno Harry Kane fino ad arrivare a Mauro Icardi, passando per Arkadiusz Milik e Erling Braut Haaland.

L’edizione odierna di ‘Sport Mediaset’, però, aggiunge un nome a sorpresa tra quelli sopra citati: si tratta di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta. Il colombiano costa sui 35-40 milioni di euro, una cifra decisamente minore rispetto ai suoi colleghi, ma ha il vantaggio di conoscere molto bene il calcio italiano e si è ormai consacrato con la squadra di Gian Piero Gasperini. Intanto ecco i ricordi rossoneri si Cristian Brocchi, continua a leggere >>>