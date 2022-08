Calciomercato Juventus – Galtier avvicina Paredes ai bianconeri

Incalzato in conferenza stampa, Cristophe Galtier, allenatore del PSG, ha rivelato che Leandro Paredes è molto vicino alla Juventus

Tra gli obiettivi di queste ultime ore di calciomercato della Juventus figura Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza al PSG. L'ex Roma sembrerebbe essere ad un passo dal raggiungere la rosa guidata da Massimiliano Allegri, che necessita assolutamente di rinforzi numerici per il proprio centrocampo già privo dell'infortunato Pogba. A conferma di quelle che fino ad ora erano solamente voci di calciomercato, le parole in conferenza stampa di Cristophe Galtier, tecnico del PSG. Queste le sue dichiarazioni su Paredes.