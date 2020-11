Calciomercato Juventus – Futuro Cristiano Ronaldo, l’annuncio di Paratici

Calciomercato Juventus, Paratici su Cristiano Ronaldo

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo, possibile partente a causa del contratto in scadenza nel 2022. Ci ha pensato Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ad allontanare queste voci di mercato con estrema chiarezza. Queste le sue dichiarazioni nel pre-partita di Juventus-Cagliari ai microfoni di 'DAZN': "Vi posso rassicurare: il futuro di Ronaldo è alla Juventus. Poi i rumors di mercato ogni giorno ci sono giocatori accostati a diverse squadre, non ci preoccupiamo".