Calciomercato Juventus – Fatta per Kostic: è atteso oggi a Torino

Filip Kostic sarà un nuovo acquisto della Juventus in questo calciomercato estivo. I bianconeri hanno trovato l'accordo con l'Eintracht

Daniele Triolo

Filip Kostic, esterno offensivo serbo classe 1992, sarà il prossimo acquisto della Juventus in questo calciomercato estivo. I bianconeri, infatti, hanno concluso la trattativa con il suo club, l'Eintracht Francoforte, trovando in queste ore un'intesa totale per il trasferimento dell'ex Amburgo e Stoccarda in maglia bianconera.

'Gazzetta.it' parla di intesa trovata, tra Juventus e Eintracht, sulla base di 13 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino di Kostic, il cui contratto con le 'Aquile' di Francoforte sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2023. Altre fonti, invece, parlano di un accordo sulla base di 15 milioni di euro più 3 di bonus.

La sostanza, però, non cambia. Il calciatore serbo, che aveva già salutato i suoi tifosi venerdì sera, al termine della partita persa in casa per 1-6 contro il Bayern Monaco, si trasferirà alla corte di Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente richiesto per consentire a Dušan Vlahović di poter usufruire di più assist possibili.

L'Eintracht ha, di fatto, anticipato il felice esito della trattativa in un post su 'Twitter', sottolineando come Kostic non sarebbe partito alla volta di Helsinki (Finlandia), dove i tedeschi disputeranno domani la finale della Supercoppa Europea contro il Real Madrid, poiché "ai dialoghi finali con il suo nuovo club".

Kostic, dunque, è atteso oggi a Torino per diventare un altro colpo di calciomercato della Juventus. Domani le visite mediche e la firma sul contratto con i bianconeri. Per la 'rosea', firmerà fino al 30 giugno 2025 e guadagnerà 2,5 milioni di euro netti più 500mila euro di bonus a stagione.