Calciomercato Juventus – Dybala, tutto pronto per il rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus e Paulo Dybala potrebbero andare avanti insieme fino al 2025. C’è la voglia delle parti in causa di trovare un accordo non appena sarà possibile il viaggio in Italia del suo agente. Le cifre non sono note, ma dovrebbero essere al rialzo rispetto agli attuali 7,5 milioni di euro. Uno stipendio che consacrerebbe ancora di più la centralità del numero 10 nel progetto bianconero.

Intanto ecco le ultime importanti indiscrezioni di mercato su Milan, Juve e non solo… >>>