Calciomercato Juventus – Douglas Costa all’addio: accordo vicino

Douglas Costa non resterà al Bayern Monaco e la Juventus è già pronta a cederlo nel prossimo calciomercato. Accordo a un passo.

La Juventus pensa già al prossimo calciomercato, che sembra possa essere davvero rivoluzionario. Tante cessioni, tra cui quella poco rivoluzionaria di Douglas Costa . Il brasiliano classe 1990 è in netto calo e ha deluso anche nella sua seconda esperienza al Bayern Monaco , che non lo riscatterà. A fine anno farà ritorno a Torino, ma solo momentaneamente. I bianconeri sono infatti già pronti a ricederlo, questa volta a titolo definitivo possibilmente.

Douglas Costa non rientra nei piani bianconeri e la Juventus non ha nessuna intenzione di tenerlo, considerando anche il ricco stipendio che percepisce. Il suo peso a bilancio in estate sarà circa 10 milioni e dunque questa potrebbe essere la cifra di una cessione. Ovviamente si cercherà la leggera plusvalenza a 12 milioni se possibile. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del Gremio, con cui sembra ormai prossimo l'accordo. Sarà dunque un ritorno in patria quello di Douglas Costa, che ha deluso fortemente. Intanto Ibrahimovic firma con il Milan: ecco quando ci sarà l'annuncio.