Calciomercato Juventus – Di María, già oggi il suo ok ai bianconeri?

Ángel Di María, obiettivo di calciomercato della Juventus, è in vacanza a Ibiza. Dovrà rispondere all'ultima proposta di contratto bianconera

Daniele Triolo

Ángel Di María, obiettivo di calciomercato della Juventus, potrebbe già oggi dare il proprio assenso al trasferimento in maglia bianconera. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Attualmente il 'Fideo', classe 1987, svincolatosi dal PSG dopo ben sette stagioni, si trova in vacanza ad Ibiza con la famiglia. Proprio dall'isola, forse, arriverà in giornata il suo ok all'ultima proposta di contratto fattagli pervenire dalla Juventus.

Calciomercato Juventus: Allegri desidera Di María

La prima, un contratto biennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, è stata respinta. Peccato per la Juve, che così avrebbe potuto sfruttare gli effetti del Decreto Crescita sullo stipendio del funambolo argentino.

Ma Di María ha fatto sapere di volersi impegnare soltanto per una stagione. La Juventus, quindi, ha presentato una seconda offerta: contratto annuale da 7 milioni di euro netti più opzione per un'altra stagione in favore del giocatore.

Pareggiata, dunque, l'offerta del Barcellona, unica vera contendente della Juve per il cartellino di Di María. Anche se, come evidenziato dalla 'rosea', la proposta blaugrana per ora è sulla parola, non sulla carta, visti i problemi economici del club di Joan Laporta.

Di María, dunque, ora riflette e la Juventus attende fiduciosa. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, aspetta l'argentino a braccia aperte. Con Paul Pogba, è l'altro top player prescelto per rinforzare la 'Vecchia Signora' che vuole tornare a puntare allo Scudetto.