Calciomercato Juventus – Contatti con Di Maria: sarebbe il post Dybala

Le ultime news sul calciomercato della Juventus. Contatti in corso con Angel Di Maria, esterno d'attacco del Psg: i dettagli

La Juventus, sul calciomercato, lavora già al dopo Paulo Dybala. L'argentino, come noto, lascerà Torino a parametro zero dopo l'ufficialità arrivata nelle scorse settimana. Per questo motivo i bianconeri guardano avanti e sono già alla ricerca di un sostituto. In tal senso, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio su 'Sky Sport', sono già stati avviati dei contatti con l'entourage di Angel Di Maria, esterno d'attacco del Psg. Il giocatore, che andrà in scadenza a giugno con il club francese, si accontenterebbe anche di un contratto breve di 1-2 anni. Il motivo è semplice: Il 'Fideo' ha sempre manifestato la volontà di chiudere la carriera in Argentina. Clamoroso dall'Inghilterra: Romelu Lukaku al Milan? Le ultime news di mercato