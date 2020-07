Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: offerta shock del PSG per Dybala

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Paulo Dybala, classe 1993, attaccante argentino della Juventus, è sempre più trascinatore della formazione di Maurizio Sarri. In scadenza di contratto il 30 giugno 2022, Dybala sta trattando il rinnovo del suo accordo con la ‘Vecchia Signora‘, ad ingaggio logicamente aumentato.

Intanto, però, in Spagna scrivono di un club pronto a fare follie per portare la ‘Joya‘ via dalla Juventus. Secondo quanto riferito da ‘Don Balón‘, infatti, il PSG di Leonardo sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 120 milioni di euro per strappare Dybala ai bianconeri. A Parigi, l’argentino sostituirebbe Edinson Cavani, andato via a parametro zero da una decina di giorni.

Per il quotidiano sportivo iberico il nome di Dybala sarebbe soltanto uno dei nomi 'top' sulla lista della spesa del PSG, che vuole aggredire la stagione 2020-2021 con una campagna acquisti faraonica.