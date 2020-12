Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: Messi e Cristiano Ronaldo in…

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Pochi giorni fa la Juventus ha vinto 3-0 contro il Barcellona al Camp Nou, trascinata come sempre da Cristiano Ronaldo, che ha vinto il duello con Lionel Messi, capitano blaugrana. Il cinque volte Pallone d’Oro è stato preso proprio per serate del genere, con la speranza di vincere poi la Champions League. Obiettivo fallito nei primi due anni, ha ancora due possibilità, visto il contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, l’addio in estate con un anno di anticipo diventa sempre più probabile. Una soluzione che potrebbe essere ideale per tutti. In tal senso, arrivano novità davvero clamorose.

Secondo quanto riporta Diario Gol, infatti, il futuro di CR7 sarà al Manchester United. Addirittura sarebbe già stato chiuso l’accordo tra il club inglese e lo sponsor, Chevrolet, che aiuterà l’acquisto. Niente da fare, dunque, per il Paris Saint-Germain, che si era detto interessato. E attenzione, perché non è tutto. Con lo stesso principio, i Red Devils potrebbero prendere anche Messi. L’argentino classe 1987 è in scadenza di contratto e se confermerà la volontà di lasciare Barcellona sarà libero a zero. L’obiettivo è far giocare i due insieme. Alla Juve, per il portoghese classe 1985, invece potrebbero andare circa 60 milioni, una cifra comunque importante.

Calciomercato Milan: sogno Haaland per i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>