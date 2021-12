Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: “Il Barcellona vuole Morata ora”

Le ultime news sul calciomercato della Juventus: Álvaro Morata subito al Barça? Xavi lo vorrebbe come rinforzo per l'attacco blaugrana

In questa sessione di calciomercato la Juventus potrebbe perdere Álvaro Morata. Secondo quanto riferito, infatti, in Spagna dal popolare quotidiano sportivo 'AS', Xavi, nuovo tecnico blaugrana, vorrebbe il centravanti spagnolo per rinforzare il suo reparto d'attacco nel prossimo mese di gennaio.

Sempre 'AS' ha sottolineato come Xavi abbia già parlato a Morata della possibilità. Il giocatore, che non si sentirebbe più a suo agio nella Juventus, per approdare in Catalogna sarebbe disponibile a ridursi l'ingaggio ed a partire subito. Aprendo, di fatto, alla cessione. Xavi gli avrebbe prospettato un progetto a lungo termine: Morata sarebbe titolare del Barcellona ora e in futuro.

Va ricordato, comunque, come il cartellino di Morata sia di proprietà dell'Atlético Madrid. I 'Colchoneros' sarebbero già stati allertati dal Barcellona della possibilità che Morata vesta la casacca blaugrana. Non a caso, il club presieduto da Joan Laporta ha proposto all'Atléti uno scambio: i 40 milioni di euro pattuiti con la Juventus per il riscatto di Morata con i 40 che il club di Madrid dovrebbe dare al Barça per quello di Antoine Griezmann.

Tutto tornerebbe, così, per gli spagnoli. Ma la Juventus, in questo modo, avrebbe una punta in meno da qui a fine stagione. Per 'AS' i bianconeri, a quel punto, tornerebbero su Gianluca Scamacca (Sassuolo) e Arkadiusz Milik (Olympique Marsiglia). Qualora l'affare Morata saltasse, il Barcellona ci proverebbe per Edinson Cavani, scontento dello scarso utilizzo nel Manchester United.