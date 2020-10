Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo via a fine anno

Ultime Mercato Juve: CR7 via a fine stagione?

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sarà questa l’ultima stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo? Potrebbe. Come ogni anno, il futuro del portoghese è al centro dell’attenzione. Il suo contratto scadrà nel 2022 e la prossima estate potrebbe essere dunque l’ultima occasione utile per cederlo e guadagnarci qualcosa, senza perderlo poi a zero dopo un anno, quando avrà ormai ben 37 anni. Dalla Spagna, a tal riguardo, arrivano novità.

A riportare la notizia è Diario Gol, convinto che il portoghese lascerà la Vecchia Signora con un anno di anticipo la prossima estate. CR7 vorrebbe infatti iniziare una nuova, ultima avventura, prima di lasciare definitivamente il calcio e con la Juventus non è possibile, visto che i bianconeri offrirebbero al limite un rinnovo breve. La destinazione più probabile sarebbe il Paris Saint-Germain, che lo insegue da tempo. La novità sarebbe che la Juventus è d’accordo. Un’offerta da 60 milioni farebbe comodissimo e Cristiano Ronaldo potrebbe salutare.

I bianconeri hanno intrapreso una politica di ringiovanimento e invece che perdere a zero il penta Pallone d’Oro portoghese, cederlo in anticipo sarebbe un’ottima soluzione anche per finanziare il prossimo mercato. Addirittura sembra che Ronaldo e Juve siano già d’accordo per l’addio il prossimo anno. Per ora nulla di concretissimo, ma di certo qualcosa c’è.

