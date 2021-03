Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo costa troppo: addio vicino

La Juventus ha dubbi su Cristiano Ronaldo, e Miami chiama

I suoi numeri sono sempre da top assoluto, con 47 gol in 47 partite, ma il reale apporto che Cristiano Ronaldo sta portando alla Juventus è forse un po’ al di sotto rispetto alle attese. Gol spesso contro squadre di basso livello e a risultato già acquisito. Inoltre, da quando è arrivato a Torino, i trofei nella bacheca della Juventus sono addirittura diminuiti. Se non costasse 60 milioni a stagione sarebbe sicuramente da folli pensare di farne a meno, ma in periodo di Coronavirus diventa essenziale abbassare il monte ingaggi.

Insomma, la Juventus riflette sul rinnovo di Cristiano Ronaldo, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Ma non è la sola. Anche il portoghese classe 1985 non è particolarmente soddisfatto dei risultati raggiunti in bianconero e, inoltre, ha un’allettante proposta di calciomercato.

Così, con la Juventus che vorrebbe abbassargli lo stipendio e che è chiamata a spendere 113 milioni per riscattare i giocatori dai prestiti e CR7 che non ha nessuna intenzione di accettare uno stipendio più basso, la cessione diventa possibile nel prossimo calciomercato. L'Inter Miami si è fatta avanti ed è pronta a offrire uno stipendio faraonico, ma serviranno anche 60 milioni per il cartellino del giocatore. Al momento, l'ipotesi rinnovo sembra essere la meno probabile.