Calciomercato Juventus – Clamorosa ipotesi Salah: le ultime

Salah lascia il Liverpool, c’è la Juventus

La stagione della Juventus, finora, è totalmente da dimenticare: i bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League agli ottavi di finale dal Porto e hanno 10 punti di distacco dall’Inter in classifica. L’unica consolazione per Andrea Pirlo sembra essere il successo in Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia da giocare. Tutti sotto accusa, compreso Cristiano Ronaldo. Il portoghese classe 1985 sta calando di molto le proprie prestazioni e nel prossimo calciomercato la Juventus potrebbe pensare all’addio. Servono 60 milioni però per lasciarlo andare, nonostante manchi un anno alla scadenza del suo contratto. Occhio però anche a Paulo Dybala: pure l’argentino classe 1993, infatti, è a un anno dalla scadenza del proprio contratto. Il suo costo, tuttavia, è di 70 milioni. Infine, c’è Alvaro Morata, spagnolo classe 1992, che potrebbe non essere riscattato a 45 milioni o a 10 milioni per l’ulteriore prestito.

Nel caso in cui davvero ci fossero delle cessioni di questo tipo, che porterebbero a una vera e propria rivoluzione offensiva, la Juventus potrebbe pensare di riportare in Italia una vecchia conoscenza: Mohamed Salah. L'egiziano classe 1993 del Liverpool non è al meglio e potrebbe anche salutare l'Inghilterra nel prossimo calciomercato, con la Juventus pronta ad accoglierlo. Le ipotesi Real Madrid e Barcellona, le preferite di Salah, sono da scartare. Così la Juve potrebbe anche essere un'ipotesi apprezzabile. Il prezzo, però, è di circa 120 milioni. Ecco perché probabilmente servirà davvero cedere almeno due elementi in attacco.