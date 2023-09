Calciomercato Juventus – Ufficiale: Bonucci è dell’Union Berlino

Arrivato ai ferri corti, ora, tanto con il club di Corso Galileo Ferraris quanto - nuovamente - con l'allenatore Massimiliano Allegri, il difensore centrale classe 1987 ha deciso di firmare per la squadra berlinese, che disputerà la Champions League nella stagione 2023-2024: è nel Gruppo C con Real Madrid, Sporting Braga e Napoli.

"È qualcosa di speciale per me andare all’estero per la prima volta nella mia carriera - ha detto Bonucci ai canali ufficiali dell'Union Berlino -. All’Union ho l’opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di supportare la squadra con la mia esperienza in tre competizioni impegnative. Non vedo l'ora che arrivi questa nuovo passaggio nella mia carriera".

Nel comunicato ufficiale della società tedesca non è specificata la durata del contratto di Bonucci. Dovrebbe aver firmato, però, per una stagione, fino al 30 giugno 2024. Da capire se con opzione di rinnovo, eventualmente, per un'altra annata. Milan, duplice pista per il nuovo attaccante >>>

