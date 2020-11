Calciomercato Juventus – Bernardeschi in uno scambio, ma non col Milan

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sarà una sessione di calciomercato molto più accesa del solito quella del prossimo gennaio, con tanti club che metteranno a punto le operazioni che non sono riusciti a concludere solo poche settimane prima. Anche la Juventus dovrebbe essere protagonista. I bianconeri sono sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco e si potrebbe tornare su un vecchio pallino: Arkadiusz Milik. Il polacco ha rifiutato ogni soluzione per andare in bianconero e la Juve è consapevole di poterlo prendere a zero.

Il Napoli ha provato invece a piazzarlo, senza successo. I partenopei lo hanno allora relegato in tribuna, ma il classe 1994 non può permettersi di restare out per tutto l’anno, con gli Europei in estate. Ecco perché la Juventus potrebbe provare a trovare una soluzione per anticipare i tempi e aggiudicarselo già a gennaio. Tuttavia, bisognerà soddisfare la richiesta di Aurelio De Laurentiis, che lo valuta comunque almeno 27 milioni e non fa sconti, soprattutto alla Juventus.

I bianconeri però non hanno intenzione di sborsare questa cifra, ma potrebbero offrire Federico Bernardeschi. L’esterno, accostato anche al Milan, non si sta trovando bene in bianconero ed è pronto a salutare. La Juve però sa che difficilmente può monetizzare e quindi lo vorrebbe inserire in uno scambio. La soluzione potrebbe far bene a tutti: la Juve valuterebbe 25 milioni Bernardeschi, il Napoli non svenderebbe Milik e in più incasserebbe direttamente altri 2 milioni. Ipotesi interessante, che potrebbe prendere corpo.

