Calciomercato Juventus – Bagarre per Locatelli: sirene dall’estero

Una vera e propria asta di calciomercato per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo piace alla Juventus, ma anche all'estero

Aprirà ufficialmente domani il calciomercato estivo e per Manuel Locatelli rischia di scatenarsi una vera e propria asta. Il centrocampista del Sassuolo ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. Le prestazioni con la maglia neroverde non sono passate inosservate, ma è anche l'esplosione con la Nazionale italiana ad aver contribuito notevolmente all'interesse.

E' la Juventus la squadra più allettata dalla possibilità di inserire in rosa un centrocampista di notevole qualità. Il nome di Locatelli è stato espressamente richiesto da Massimiliano Allegri . Le due dirigenze sono al lavoro per chiudere la trattativa. Ma, come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ci sono altre squadre che hanno bussato alla porta del Sassuolo.

Incontro rimandato tra Federico Cherubini (Football Director della Juve) e Giovanni Carnevali (ad del Sassuolo).Verrà fissata una nuova data per tentare di fare qualche passo in avanti nella trattativa. Il club emiliano valuta Locatelli 40 milioni di euro , che potrebbero lievitare qualora il centrocampista migliori sempre di più le prestazioni agli Europei . Ma la concorrenza dall'estero è fervida e potrebbe dar vita ad una bagarre.

Negli ultimi giorni, però, si sono fatte avanti Arsenal e Borussia Dortmund. Le due società avrebbero fatto pervenire offerte importanti al Sassuolo. Ma il desiderio di Locatelli, che aveva come idolo Del Piero e come riferimenti Pirlo e Marchisio, potrebbe risultare alla fine decisivo. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz