Calciomercato Juventus – Assalto a Zapata: partner ideale per CR7 e Dybala

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – È partito l’assalto a Duvan Zapata per la prossima stagione: la Juventus punta forte sul roccioso centravanti colombiano, classe 1991. L’attaccante dell’Atalanta è considerato il partner ideale per CR7 e Dybala, ammesso e non concesso che i due vengano riconfermati la prossima stagione.

Come fatto anni fa con Gonzalo Higuain al Napoli, l’intenzione dei bianconeri è quella di prendere l’attaccante più forte del campionato togliendolo a una diretta concorrente. Ma la valutazione è altissima: il Presidente dell’Atalanta parte da una richiesta di 60 milioni di euro, almeno stando a quanto riferiscono i colleghi di Sportmediaset: “Affare che deve prendere forma, magari con l’inserimento di qualche contropartita (Perin, ndr). Questa l’idea dei bianconeri, anche se Perin sembra non convincere i bergamaschi”.

LE NEWS DELL’ULTIM’ORA SU SASSUOLO-MILAN >>>