Calciomercato Juventus – Arthur rompe col Barcellona e rimane in Brasile

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Il prossimo centrocampista della Juventus Arthur ha rotto col Barcellona e non avrebbe intenzione di rientrare dal Brasile. Il nazionale verdeoro – tornato in patria una volta finito il campionato spagnolo – non si è presentato ai test per il Covid-19 in programma nelle ultime ore, nonostante non avesse alcun permesso da parte del club spagnolo. Arthur – secondo Sport – non avrebbe intenzione di rendersi disponibile per gli ottavi di Champions League contro il Napoli.

