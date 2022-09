Calciomercato Juventus – Arthur verso il Liverpool: oggi le visite

Arthur lascia la Juventus in questo calciomercato estivo. Si sta concretizzando, a sorpresa, una cessione al Liverpool di Jürgen Klopp

Ore frenetiche quelle che ci separano oggi dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato . Tra le squadre più attive c'è sicuramente la Juventus che dopo il colpo Paredes sta per privarsi del centrocampista Arthur .

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, colpo a sorpresa del Liverpool , in arrivo dalla Juventus il centrocampista Arthur . Visite mediche fissate per questo pomeriggio. Il nazionale brasiliano si trasferirà alla corte di Jürgen Klopp con la formula del prestito.

Non esattamente l'epilogo sperato dalla Juventus e dallo stesso Arthur al momento del suo acquisto nel corso della stagione 2020/21. Certo è che dopo la campagna acquisti effettuata dai bianconeri in questa sessione di calciomercato, lo spazio per il centrocampista brasiliano si era sicuramente ridotto notevolmente. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>