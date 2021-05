Calciomercato Juventus – Allegri al Real Madrid e Zidane bianconero

Il calciomercato della Juventus passa dalla scelta dell'allenatore: sarà uno tra Allegri e Zidane, ma c'è un patto tra Agnelli e Perez.

Il calciomercato della Juventus dovrà essere importante, ma non può essere programmato finché non sarà scelto il nuovo allenatore. A tal riguardo, l'asse tra la Juve e il Real Madrid , ovvero tra Andrea Agnelli e Florentino Perez , è sempre più caldo. C'è un patto di sangue, tra i due. L'accordo sulla Superlega è rimasto intatto anche con le minacce della UEFA, mentre tutti gli altri club hanno lasciato. C'è dunque un ottimo rapporto, che potrebbe anche portare a un asse di mercato che possa favorire entrambe le squadre. Scambi di giocatori possibili, ma soprattutto possibile asse in panchina. Il futuro di Zinedine Zidane sembra lontano da Madrid e alla Juve piace. I bianconeri non vogliono confermare Andrea Pirlo , e stanno valutando o il francese o il ritorno di Massimiliano Allegri . Così, potrebbe nascere un intreccio. La Juve potrebbe puntare proprio su Zidane, lasciando di fatto Allegri al Real. Il livornese aveva rifiutato i Blancos nel 2018, per rimanere proprio dai bianconeri.

Nonostante Perez vorrebbe confermarlo, infatti Zidane ha lasciato intendere che è pronto a dire addio. Ovviamente vorrebbe trovare anche subito una squadra, in modo da non pesare per i 12 milioni di stipendio che dovrebbe percepire per un altro anno. Ecco perché quindi la Juve potrebbe essere la soluzione ideale. Zidane è un ex e Agnelli l'ha sempre voluto. Non è ancora ovviamente certo, anche perché certo non è neanche l'esonero di Pirlo. Però l'ipotesi è davvero concreta. Così, ovviamente, Allegri sarebbe a un passo dalla panchina del Real. I Blancos non hanno tanta scelta e Allegri, come già ricordato, è un vecchio pupillo.