Calciomercato Inter – Vicino il colpo Sarr: giocatore già a Milano

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: Malang Sarr, ai margini del progetto del Chelsea, tratta il suo trasferimento in nerazzurro

L' Inter sta chiudendo il suo primo acquisto per il calciomercato invernale. Si tratta di Malang Sarr , classe 1999 , difensore centrale francese di proprietà del Chelsea . Lo ha riferito il sito web di 'SportMediaset'.

Sarr, non convocato dal manager dei 'Blues', Thomas Tuchel , per Chelsea-Manchester United , si è recato a Milano , ha trascorso la serata nel capoluogo meneghino e sta trattando il suo trasferimento all'Inter nel calciomercato di gennaio 2022 .

La formula? Quella del prestito con diritto di riscatto, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. È stato Romelu Lukaku, bomber del Chelsea ed ex nerazzurro, a consigliare a Sarr, suo buon amico, di scegliere l'Inter per giocare con continuità.