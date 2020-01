Calciomercato Inter – Vecino in uscita: ecco le squadre interessate

CALCIOMERCATO INTER – Matias Vecino diventa un caso. Il centrocampista non è stato convocato per la gara contro il Cagliari ed è stato di fatto messo sul mercato. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’ sono molte le squadre interessate all’uruguaiano, ma nessuna di queste sembra fare sul serio. Il Tottenham lo vorrebbe solo in prestito per 18 mesi, il Napoli aveva iniziato un primo approccio per uno scambio con Allan, e anche con il Milan si era parlato di uno scambio con Franck Kessie. Molte ipotesi e poca concretezza per un giocatore finito ai margini del progetto di Antonio Conte, ormai pronto ad abbracciare Christian Eriksen. Intanto Milan e Siviglia stanno trattando per il trasferimento di Jesus Suso in Spagna, continua a leggere >>>

