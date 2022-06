Mercato Inter – Ufficiale il ritorno di Lukaku: l’annuncio di Zhang

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha annunciato su Instagram il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro: "Back to the family".

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha annunciato su Instagram il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. "Back to the family", il messaggio affidato ai social, con tanto di video. Bagno di folla per l'attaccante belga all'uscita dalla sede dell'Inter dopo la firma. Lukaku aveva lasciato l'Inter per il Chelsea nell'agosto del 2021, per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Ora, dopo una stagione sottotono in Inghilterra, torna in nerazzurro. Dal 2019 al 2021, nella sua prima avventura con la maglia dell'Inter. ha collezionato 95 presenze e 64 gol , vincendo anche lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Arriva con la formula del prestito oneroso sulla base di 8 milioni più 4 di bonus, tutti legati alla conquista del tricolore da parte dell'Inter.