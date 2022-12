Calciomercato Inter – Occhi puntati su Smalling per l’estate: il punto

Chris Smalling, difensore della Roma, obiettivo di calciomercato dell'Inter per la prossima stagione. È in scadenza di contratto. Le ultime

Secondo quanto riferito ieri da 'Radio Radio' e rilanciato da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, Chris Smalling , difensore centrale della Roma , è diventato un obiettivo dell' Inter per il calciomercato estivo 2023 .

Smalling, classe 1989 , nella Capitale dal 2019 dopo la lunga esperienza nella fila del Manchester United , è infatti in scadenza di contratto con la Roma. Il suo accordo con la società dei Friedkin scadrà il 30 giugno 2023 e, pertanto, potrebbe firmare già da gennaio con un altro club per l'annata ventura.

Il quotidiano torinese ha rivelato che Smalling nel suo contratto con la Roma ha una clausola, in suo favore, che gli consentirebbe di rinnovare il contratto con i giallorossi, alle stesse cifre (3,8 milioni di euro netti a stagione) per un'ulteriore stagione, portando così la scadenza al 30 giugno 2024, nel caso in cui giocasse il 50% delle partite ufficiali della squadra di José Mourinho.