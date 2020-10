Calciomercato Inter – Skriniar per arrivare a un top del Real Madrid

Ultime Mercato Inter: Skriniar per arrivare a Marcelo o Kroos

CALCIOMERCATO INTER – Il mercato si è appena concluso, ma l’Inter già pensa a cosa potrebbe accadere a gennaio. Probabilmente si ripartirà da dove si era lasciato. Ovvero dalle cessioni non compiute. In primis quella di Milan Skriniar, centrale slovacco classe 1995. Antonio Conte lo sta usando, ma non troppo, e non lo reputa il giocatore giusto per la sua difesa a tre. L’Inter ha provato a cederlo fino all’ultimo, ma senza successo vista la valutazione di 50 milioni.

Come noto, Skriniar piace molto al Real Madrid, che potrebbe così diventare protagonista di uno scambio con il club meneghino. I Blancos potrebbero offrire in primis Marcelo, esterno sinistro brasiliano che nel centrocampo a 5 di Conte potrebbe trovare una seconda giovinezza e garantirebbe esperienza (classe 1988). Ha una clausola rescissoria da 200 milioni, ma ovviamente inserendo Skriniar la parte cash da sborsare per l’Inter si abbasserebbe moltissimo. L’ipotesi, però, non scalda più di tanto i cuori nerazzurri.

L’Inter infatti vorrebbe chiedere Toni Kroos, centrocampista tedesco classe 1990, che piace molto a Conte, che lo vorrebbe nel caso in cui non riuscisse ad arrivare N’Golo Kanté, mediano francese classe 1991 del Chelsea, che lo valuta ben 70 milioni. Il tedesco ha una clausola anche più alta da 500 milioni e il Real non pare molto intenzionato a cederlo. Per ora solo idee, poi si vedrà. Gennaio è ancora lontano.

