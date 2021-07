Calciomercato Inter – Si valuta la cessione di Lautaro Martinez | News

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto dall'Inter a fronte di un'offerta importante

Oltre a quella di Hakimi potrebbe arrivare un'altra cessione importante in casa Inter. Ci riferiamo a LautaroMartinez, centravanti nerazzurro. Come viene riportato da Sky Sport, non c'è ancora l'accordo per il rinnovo del contratto dell'argentino, in scadenza nel 2023, e dunque una cessione potrebbe esse presa in considerazione da Marotta e Ausilio. Su Lautaro Martinez c'è l'Arsenal, anche se al momento non è stata presentata alcuna offerta.