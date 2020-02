Calciomercato Inter – Si spinge per Kumbulla: ecco la mossa per battere la concorrenza

CALCIOMERCATO INTER – Marash Kumbulla, difensore del Verona, è sicuramente una delle più belle rivelazioni di quest’anno. Il difensore ha attirato su di sé l’attenzione di numerosi club e il rischio di scatenare un’asta a giugno non è un’ipotesi da scartare. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ in pole position c’è l’Inter, ma occhio anche a Juventus, Napoli e Manchester City.

Una concorrenza non da poco, che i nerazzurri contano di sbaragliare con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. La valutazione di Kumbulla si aggira sui 25 milioni di euro, ma potrebbe abbassarsi considerevolmente. I rapporti tra Inter e Verona sono ottimi, come testimoniano le operazioni Salcedo e Di Marco. La società interista potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Sebastiano Esposito, ma non a titolo definitivo: i nerazzurri puntano a far crescere sempre di più uno dei talenti italiani più interessanti.

