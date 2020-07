Calciomercato Inter – Si lavora al colpo Alaba: le cifre

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter pensa e lavora in grande per la prossima stagione. Come già fatto la scorsa estate, anche in questo mercato potrebbero esserci colpi importanti e costosi. Già ufficializzato Hakimi, arrivato dal Real Madrid e già accolto da Theo Hernandez. Ma per la fascia sinistra si punta ad un top player: David Alaba.

Alaba nel corso delle ultime stagioni con il Bayern Monaco ha giocato più da difensore centrale che da terzino sinistro, ruolo in cui era esploso calcisticamente parlando. Può dunque ricoprire entrambi i ruoli, e giocare molto bene come terzo centrale di sinistra, ruolo nell’Inter attualmente occupato dal giovane Bastoni.

Il difensore austriaco è in scadenza nel giugno 2021, la prossima stagione dunque, e questo può favorire le pretendenti. Non c’è solo l’Inter chiaramente, ma si lavora e pensa in grande, con giocatori affermati e di sicuro affidamento. Alaba è un classe 1992. La valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, e il suo stipendio è di 11 milioni lordi, che al netto dovrebbero essere circa 5-7 milioni. Vedremo cosa accadrà.

