Calciomercato Inter – Sensi alla Sampdoria: oggi visite mediche

Stefano Sensi si trasferisce dall'Inter alla Sampdoria in questo calciomercato di gennaio. Il calciatore cercherà di rilanciarsi a Genova

Sensi giocherà nella fila della Sampdoria con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. Un ottimo rinforzo per la compagine che, da oggi, sarà affidata alla conduzione tecnica di Marco Giampaolo. Sensi giungerà a Genova in queste ore per sostenere le visite mediche con i blucerchiati e firmare il contratto che lo legherà alla Samp per il resto della stagione. Cercherà di rilanciare la propria carriera in Liguria dopo i tanti infortuni patiti in nerazzurro.