Calciomercato Inter – Sensi dice di sì alla Sampdoria: i dettagli

Stefano Sensi si prepara a lasciare l'Inter in questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista, classe 1995, utilizzato pochissimo da Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione (appena 169' in 11 presenze tra Serie A, 9, e Champions League, 2), si trasferirà nei prossimi giorni alla Sampdoria.