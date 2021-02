Calciomercato Inter – Se resta Conte, per lui sarà addio

Conte non vede Radu: cessione scontata

L’Inter allunga, almeno momentaneamente, in classifica. I nerazzurri hanno vinto contro il Genoa e sembrano inarrestabili. L’ambiente nerazzurro, nonostante la crisi economica della proprietà, sembra essere davvero alle stelle. Tutto riesce al meglio alla formazione interista. Eppure c’è anche chi non è particolarmente contento, ma per fortuna di Antonio Conte non è una pedina di primo livello.

Si tratta di Ionut Radu, secondo portiere rumeno classe 1997. Considerato uno dei migliori nel suo ruolo per l'età che ha, non è però mai preso in considerazione da Conte, né per il presente né, soprattutto, per il futuro. Sembrava poter essere l'erede di Samir Handanovic, ma con il portiere sloveno classe 1984 pronto a continuare almeno per un altro anno, il futuro di Radu è sempre più lontano dall'Inter. I nerazzurri contano di ricavare almeno 7 milioni dalla sua partenza.