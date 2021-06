Calciomercato Inter – Scelto il post-Hakimi: è Bellerin dell’Arsenal

Potrebbe essere Hector Bellerin il sostituto del partente Achraf Hakimi all'Inter. Il marocchino è ad un passo dal Paris Saint-Germain

Con Achraf Hakimi ad un passo dal PSG , l'Inter deve iniziare a cercare un sostituto sul mercato e sembra averlo individuato in Hector Bellerin dell'Arsenal. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'esterno marocchino volerà già oggi a Parigi per effettuare le visite mediche. Domani dovrebbe firmare un contratto da 8 milioni di euro più 2 di bonus a stagione.

Sostituire Hakimi non sarà certo compito semplice. L'ex calciatore del Borussia Dortmund ha fatto una stagione strepitosa all'esordio nella nostra Serie A. Ma Bellerin sembra avere tutte le carte in regola per non farlo rimpiangere. Secondo la 'rosea' è proprio lo spagnolo l'obiettivo numero uno per la fascia destra.