Calciomercato Inter – Idea Samardzic: contatti con l’Udinese

Lazar Samardzic sembra l'idea per rafforzare il centrocampo dell'Inter in questo calciomercato estivo: contatti con l'Udinese per l'acquisto

Giancarlo Raciti

Dopo l'addio di Marcelo Brozovic, l'Inter è alla ricerca di un centrocampista giovane che possa fare la differenza, completando di fatto il reparto, regalando a Simone Inzaghi ampia scelta su chi schierare in mezzo al campo. Il nome più caldo degli ultimi giorni è sicuramente quello di Lazar Samardzic, calciatore tedesco dell'Udinese, autore di un'ottima stagione. La squadra nerazzurra, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vede nel classe 2002 il profilo idoneo per ricoprire tale ruolo e probabilmente sarà in corso un nuovo derby contro il Milan.