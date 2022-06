Calciomercato Inter – Ritorno di Lukaku sempre più vicino: le news

Romelu Lukaku è vicino a tornare all'Inter in questo calciomercato estivo. Ecco le basi su cui potrebbe andare in porto tale operazione

Daniele Triolo

Romelu Lukaku potrebbe tornare all'Inter in questa finestra estiva di calciomercato ad appena un anno di distanza dalla sua fuga al Chelsea. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La passata estate, infatti, i 'Blues' acquistarono Lukaku dai nerazzurri, dopo che il centravanti belga aveva fatto pressioni per essere ceduto ai londinesi, per ben 115 milioni di euro.

Con la squadra inglese, 'Big Rom' aveva siglato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, da ben 15 milioni di euro netti a stagioni di stipendio, bonus inclusi. Nella sua stagione a Londra, però, non è mai riuscito ad instaurare un buon feeling con il manager tedesco, Thomas Tuchel. Il quale, spesso e volentieri, l'ha messo fuori squadra.

Calciomercato Inter, Lukaku spinge per tornare. I dettagli

Dopo un'annata conclusa con 15 gol e 2 assist in 44 partite tra tutte le competizioni, Lukaku ha chiesto di tornare all'Inter e la trattativa sta entrando nel vivo. Su quali basi? Prestito secco, per un anno, ma oneroso. Al Chelsea, infatti, Lukaku pesa annualmente a bilancio per 24 milioni di euro e, in virtù di questo, ne ha chiesti 15 ai nerazzurri.

L'Inter, per ora, si è detta disponibile a salire fino a 10. Si dovrà, necessariamente, trattare per arrivare alla quadratura del cerchio. L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, vorrebbe cedere ai londinesi Denzel Dumfries, per rientrare della spesa, guadagnare e fare plusvalenza. Ma sulla valutazione di 45 milioni di euro che ne fa l'Inter non potrà mai esserci accordo.

Quello che conta, per Lukaku, sarà ritrovare la sua Inter in questa sessione di calciomercato. Pur di ritornare a Milano, il colosso classe 1993 è disponibile a tagliarsi lo stipendio, scendendo fino a 9 milioni di euro netti a stagione. Un contratto che, all'Inter, peserebbe al lordo 12 milioni di euro per il 2022-2023 qualora l'operazione andasse a buon fine entro il 30 giugno e potendo, in quel caso, usufruire dunque del Decreto Crescita.