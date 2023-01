Calciomercato Inter – Skriniar, no al rinnovo. In Francia: “Sarà PSG”

Milan Skriniar ha rifiutato il rinnovo del contratto con l'Inter. Il difensore vuole valutare altre proposte. I segnali inducono a Parigi

Daniele Triolo

Milan Skriniar ha rifiutato l'offerta dell'Inter per il rinnovo del contratto. Lo riferiscono tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola. Il giorno dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, l'entourage del difensore slovacco, classe 1995, il cui contratto con i nerazzurri scadrà il prossimo 30 giugno, ha informato la dirigenza del club di Viale della Liberazione che il giocatore vuole valutare anche altre proposte.

Rinnovo Skriniar: no del giocatore alla proposta dell'Inter — Chiaro segnale, però, che la permanenza a Milano di Skriniar, giunto all'Inter dalla Sampdoria nell'estate 2017, è ora molto più difficile. L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, gli ha infatti offerto un nuovo contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione: si tratta del massimo consentito a livello economico e, pertanto, l'Inter non potrà rilanciare oltre quella cifra per convincere Skriniar a firmare ed a restare.

A questo punto si fa sempre più probabile che il giocatore termini la stagione in nerazzurro e, quindi, che si trasferisca altrove a parametro zero. In casa Inter è svanito l'ottimismo sulla trattativa. Secondo quanto riferito, in Francia, da 'L'Équipe', alla fine Skriniar si accaserà al PSG, club che lo aveva già chiesto all'Inter nella scorsa sessione estiva di calciomercato, arrivando ad offrire più di 50 milioni di euro nonostante mancasse davvero poco alla scadenza contrattuale.

In Francia sostengono abbia un accordo con il PSG — Proposta che l'Inter aveva respinto al mittente. Il PSG avrebbe proposto al giocatore un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione. Questo il motivo principale che avrebbe portato Skriniar a dire di no al rinnovo di contratto con l'Inter. Oltre che, naturalmente, il poter giocare in una squadra di stelle. Lo slovacco avrebbe dato l'ok verbale per un trasferimento a costo zero dal 1° luglio, ma non è escluso che il PSG vada in 'soccorso' dei nerazzurri.

Per 'L'Équipe', infatti, il Presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, potrebbe mettere sul piatto tra i 10 e i 15 milioni di euro per provare a convincere l'Inter a cedergli Skriniar già a gennaio, evitando al club italiano, così, di perderlo senza guadagnarci un euro.