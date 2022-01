Calciomercato Inter – Rinnovo Brozovic, è fatta: cifre e dettagli

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: Marcelo Brozovic ha trovato un accordo con i nerazzurri per prolungare il suo contratto. Il punto

Accordo raggiunto tra Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo del contratto del centrocampista croato, classe 1992, già in questa sessione invernale di calciomercato. Brozovic prolungherà il suo accordo con i nerazzurri, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, fino al 30 giugno 2026.