Calciomercato Inter – Pronto un biennale per Cavani: le cifre

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter sta cercando un attaccante in vista della prossima stagione. Con Lautaro Martinez pronto all’addio (ipotesi Barcellona per lui) e con Mauro Icardi che non tornerà a Milano (dovrebbe restare al PSG), i nerazzurri hanno in mente di prendere Edinson Cavani.

L’attaccante ex Napoli, è in scadenza di contratto con il suo attuale club (il PSG), e dunque è libero di accasarsi altrove. Come riportato da Sport Mediaset, Giuseppe Marotta, AD dell’Inter, ha in mente di offrire a Cavani un biennale da 8 milioni di euro all’anno. Cavani, 33 anni compiuti a febbraio, potrebbe far fare il salto di qualità all’attacco dell’Inter, anche in termini di esperienza.

Invece in casa Milan, è forte l’interesse per Jeremie Boga del Sassuolo. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓