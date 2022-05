Calciomercato Inter – Perisic diretto a Londra. Occhio alle alternative

Il futuro di Ivan Perisic con la maglia dell'Inter pare segnato: l'esterno lascerà i nerazzurri nella prossima sessione di calciomercato.

Non soltanto movimenti di calciomercato in casa Milan , anche i cugini dell' Inter iniziano a muoversi sul fronte entrate ed uscite.

In particolare, come sottolineato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di SkySport, i nerazzurri stanno per salutare Ivan Perisic.