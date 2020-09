Calciomercato Inter – Passi avanti per Kantè, ma serve una cessione

Calciomercato Inter: cessioni per arrivare a Kantè

CALCIOMERCATO INTER – Dieci giorni alla fine del mercato, dieci giorni per l’Inter per coltivare un sogno: N’Golo Kantè. È lui il grande obiettivo di questa sessione di mercato nerazzurra, fortemente richiesto da Antonio Conte, convinto di poter diventare davvero squadra quasi imbattibile con il francese classe 1991. Non è facile arrivarci, è chiaro, ma se serviva cedere qualcuno un primo passo è stato fatto, scrive la Gazzetta: è pronto a salutare, infatti, Milan Skriniar. Non basta, perché parte dei 50 milioni che saranno ricavati andranno reinvestiti per un suo sostituto. Serve un’altra cessione di livello. Per ora non se ne parla, ma fino a poco fa non si parlava neanche dello slovacco…

I nomi candidati a far spazio a Kantè sono due: Marcelo Brozovic o Christian Eriksen. L’Inter ha troppi centrocampisti e soprattutto loro due possono portare molti soldi nelle casse nerazzurre. Il croato classe 1992 non rientra nei piani di Conte, che sta provando un’Inter senza di lui; la società lo vorrebbe cedere e guadagnare almeno altri 50 milioni, ma finora solo il Monaco si è timidamente informato. Il danese coetaneo di Brozovic invece porterebbe 60 milioni almeno nelle casse dell’Inter. Cifre importanti, che aiuterebbero ad arrivare agli 80 milioni richiesti dal Chelsea per lasciare andare il francese. L’alternativa è Thomas, ghanese classe 1993 dell’Atletico Madrid. Negli scorsi giorni il Biscione ha proposto uno scambio proprio con Brozovic, ma non se n’è fatto nulla (i nerazzurri avrebbero voluto anche 10 milioni).

