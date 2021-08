Calciomercato Inter – Nandez verso la Premier League: la situazione

Nahitan Nandez rischia di sfumare per l'Inter in questo calciomercato: la trattativa è rallentata e dalla Premier si inseriscono due club

Riccardo Varotto

Nahitan Nandez è stato a lungo un obiettivo dell'Inter in questo calciomercato, ma il giocatore rischia di non arrivare in nerazzurro. Il centrocampista è in rotta con il Cagliari e cambierà squadra quasi sicuramente, anche per via di alcune frizioni con la società. I club che lo seguono maggiormente arrivano dalla Premier League, con West Ham e Tottenham fortemente interessati. A riportare la notizia è Sky.

L'Inter ha dovuto mettere in secondo piano l'affare Nandez a causa di vari avvenimenti. In primis, l'arrivo di Denzel Dumfries: l'olandese ha preso il posto di Achraf Hakimi, rubando di fatto la casella di Nandez. Questo perché l'intenzione dei nerazzurri era quella di far giocare l'uruguagio sulla fascia destra e non da centrocampista: anche in Sardegna ha avuto modo di giocare esterno, con ottimi risultati.

Inoltre, l'Inter ha spostato la propria attenzione sulla ricerca di un vice Lukaku e, più in generale, su operazioni riguardanti il reparto offensivo. L'arrivo di Edin Dzeko non basta per colmare il vuoto lasciato dalla cessione dell'attaccante belga, quindi la spesa oneroso verrà fatta per l'attacco.