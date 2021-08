Calciomercato Inter – Nandez sempre più vicino: la situazione

Nahitan Nandez si avvicina all'Inter: l'uruguaiano vuole i nerazzurri e cambierà squadra in questo calciomercato estivo. E Radja Nainggolan?

Riccardo Varotto

Nahitan Nandez si avvicina all'Inter in questa sessione di calciomercato. I dirigenti nerazzurri continuano a lavorare per chiudere al più presto la trattativa e la sensazione è che ormai manchi davvero poco. Il giocatore ha fatto sapere di voler andare alla corte di Simone Inzaghi e la priorità di tutti è quella di mettere fine alla questione.

Il trasferimento di Nandez all'Inter potrebbe essere agevolato anche dal grave infortunio di Marko Rog, il quale ha riportato la rottura del crociato per la seconda volta consecutiva. Può sembrare paradossale che un episodio del genere possa agevolare la partenza del centrocampista, ma è così perché ora i sardi hanno necessità di far tornare Radja Nainggolan. Il belga ha le valigie pronte da tempo, ma i due club non hanno ancora trovato l'accordo.

I nerazzurri vorrebbero ottenere Nandez con la formula del prestito con diritto di riscatto (3 milioni di prestito + 21 milioni per il riscatto), mentre i rossoblù vorrebbero alzare a 5 i milioni per il prestito. L'inserimento di Nainggolan in questo affare può essere utile per alleggerire le richieste del Presidente TommasoGiulini, il quale però desidererebbe che l'Inter pagasse una parte dello stipendio del Ninja.

La situazione è piuttosto intricata ma alla fine un accordo verrà trovato. L'Inter è sempre più vicina a Nandez ed il Cagliari è pronto a riabbracciare nuovamente Nainggolan.