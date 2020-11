Calciomercato Inter – Messi, non è finita… E c’è anche la Juventus

CALCIOMERCATO INTER – Il Barcellona ha cambiato presidenza, ma questo pare non sia servito particolarmente per placare il malumore di Lionel Messi, fenomeno argentino sei volte Pallone d’Oro. Il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione e la sensazione, almeno per il momento, è che il rinnovo non ci sarà. Anche perché il Barcellona al momento sembra avere anche qualche difficoltà economica.

Ovviamente tutta Europa è pronta a fiondarsi su un’eventuale Messi a costo zero, ricordando che già dopo il mercato di gennaio potrebbe accordarsi con un altro club. I tifosi del Milan hanno sognato nei mesi scorsi, ma non ci sono molte possibilità. La candidata numero uno è il Manchester City di Josep Guardiola, ma in Italia anche Inter e Juventus hanno qualche speranza. L’Inter lo aveva già sondato a lungo nel corso dell’ultima sessione, mentre la Juve sogna la coppia con Cristiano Ronaldo o, chissà, di sostituire quest’ultimo con il classe 1987. Secondo quanto riferiscono in Spagna, tra le due Messi preferirebbe l’Inter, club con cui appunto c’erano già stati diversi contatti. Il sogno nerazzurro ricomincia.

